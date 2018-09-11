Полгода суровой тюремной жизни: 20-летние украинские заробитчанки рассказали, как оказались за решеткой в Китае

В их деле фигурировали 13 человек, пятеро из которых были из Украины.

Украинки с Днепропетровщины Алина Иванова и Анжела Седлецкая в возрасте 20 лет отправились работать в Китай. Однако вместо заработков девушки оказались за решеткой в суровой тюрьме и вынуждены были выплатить штраф.

Украинские заробитчанки рассказали ТСН.uа о том, почему попали в тюрьму, в каких условиях их содержали и как не попасть на крючок.

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Как рассказала Алина Иванова, она со своей подругой отправилась в КНР на работу 11 месяцев назад, но 6,5 месяца провели за решеткой в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Девушки вернулись домой только в конце августа этого года. Украинки выехали на работу "через знакомых".

"Вернулись домой две недели назад, 26 августа мы были депортированы. 11 февраля нас арестовали в этом же городе за нелегальную работу", — рассказала она.

По словам украинки, в их деле фигурировали 13 человек, пятеро из которых были из Украины. Сначала задержанных держали в тюрьме за административное правонарушение, а потом объявили подозрение в незаконном пересечении государственной границы и перевели в следственный изолятор с более суровыми условиями.

"Оказалось, что наш работодатель сделал нелегальные визы. Все оплачивал наш босс. Он, собственно, сам общался с агентами, которые имели свою компанию в Гонконге. Они просто приносили нам приглашение, с которыми мы сами шли в полицейский участок на границе, где нам эти визы ставили. Эта фирма работала четыре года. Тысячи людей из Украины и России делали визы через этих людей. Никогда ни у кого не было никаких проблем. Но мы попали в другой город, где иммиграционная служба забрала наши паспорта. Девять дней они обещали вернуть документы за денежное вознаграждение", — отметила Иванова.

"После этого нас без всяких объяснений привезли в тюрьму. По ходатайству украинского посольства нам предоставили адвокатов, потом был суд, который присудил шесть месяцев 15 суток тюрьмы и штраф в размере 2000 юаней с каждого лица (около 300 долларов). Наше посольство совместно с нашей семьей заплатило эти средства и потом нас депортировали. Мы были первыми иностранками, задержанными по уголовному делу в этом городе", — добавила она.

"Мы с самого начала знали, что едем туда работать нелегально, но мы не раз уже работали на этой работе, неоднократно общались с полицией и никаких проблем не было", — сообщила украинка, которая добавила, что в Поднебесной был принят ряд законов, ужесточающих контроль над нелегальной трудовой миграцией.

"В обеих тюрьмах не было иностранцев. Мы сидели в отделе за административные правонарушения, где обычно находятся до месяца — мы же там были два месяца. Там условия были относительно легкие, в камере нас было от 6 до 8 человек. Однако потом нас перевели в место, где были очень жестокие правила. В комнате нас было от 11 до 16 человек, кое-где правилами запрещалось двигаться, вставать с места, говорить можно только один час в сутки только на улице, нельзя приседать, держать руки в карманах, складывать руки на груди и тому подобное. Ночью дежурство 2,5 часа — надо стоять и не двигаться все это время. Из еды только рис, все остальное нужно было покупать, даже средства личной гигиены", — рассказала она.

Пребывание в тюрьме было крайне тяжелым даже при том, что к ним как к иностранкам относились лучше, чем к китаянкам — вовремя оказывали медицинскую помощь, постоянно спрашивали о самочувствии. К тому же сложности ситуации добавляло то, что единицы там владеют английским языком.

"Сначала ничего не объясняли, не давали общаться с родными и игнорировали любые просьбы. Были случаи, когда наше посольство обращалось в Пекин с требованиями о встрече с нами. Во время встреч с посольством постоянно присутствовали переводчики, контролировали все, что мы говорим. Иногда заставляли говорить с посольством только на английском", - рассказала Иванова.

Девушка также добавила, что это событие в ее жизни стала переломным испытанием, поэтому возвращаться на подобные заработки пока не планирует.

В свою очередь, в посольстве Украины в Китае ТСН.uа подтвердили факты события и отметили, что проблемы с работниками в Китае возникают время от времени.

"Проблемы действительно иногда возникают, поэтому мы всячески стараемся информировать украинцев о трудовом праве в КНР. На нашем сайте есть советы о том, чем опасна нелегальная работа в стране", — сообщили в посольстве.