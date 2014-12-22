Против бойцов батальона "Айдар" открыто 27 уголовных дел

Главная военная прокуратура расследует 27 уголовных производств в отношении 13 военнослужащих батальона "Айдар". Об этом в социальной сети Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает LB.ua.

"И отдельно к сведению о работе военных прокуроров по военным и общим уголовным преступлениям, которые совершили отдельные бойцы батальона "Айдар": следователями военных прокуратур расследуются 27 уголовных производств в отношении 13 военнослужащих "Айдара", - написал Матиос.

По его словам, 8 из бойцов батальона арестованы, трое в розыске, двоим избраны другие меры пресечения.

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Также расследуется одно уголовное производство в отношении командования батальона "Айдар" по ст. 426 (бездействие военной власти) Уголовного кодекса в связи с непрекращением преступлений, которые совершались подчиненными.

Напомним, Министерство обороны намерено провести реорганизацию батальона "Айдар" до начала 2015 года.