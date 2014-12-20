В Харьковской области обнаружили сотню псевдопереселенцев, которые получали выплаты, оставшись в оккупации

Как сообщила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Харьковской ОГА Татьяна Ермилина, социальные выплаты этим лицам приостановлены после выяснения, что они не находятся по указанным адресам, сообщает Радио Свобода.

«У нас было поручение премьер-министра Арсения Яценюка создать комиссию, в состав которой входили представители Государственной службы миграции, МВД, Пенсионного фонда, управлений соцзащиты, Центра занятости, мы выезжали по указанным адресам, но, к сожалению, соседи и хозяин жилья подписывали акт о том, что здесь такой не живет. Таким образом по области мы обнаружили около ста человек. После составления таких актов мы прекратили социальные выплаты», - сообщила Татьяна Ермилина.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя Харьковской ОГА Вадима Глушко, часто социальные работники, которые занимаются учетом внутренне перемещенных лиц, не в состоянии проконтролировать, живет этот человек на территории Харьковской области или нет.

Читайте такжеКоличество внутренних переселенцев из Крыма и зоны АТО превысила 570 тысяч человек«Проверить достоверные данные об адресе мы можем уже потом, постфактум. Но придет время, когда нашему социальному работнику правоохранители поставят вопрос: «Вот вы выдали эту справку,а человек здесь не проживал». Мы прекрасно понимаем, что те средства, которые выделяются из госбюджета, потом проверят на целевое использование», -отметил Вадим Глушко.

По его словам, руководство области обратилось к МВД с предложением сначала ставить на учет Миграционной службы людей, выезжающих из зоны боевых действий, а уже затем оформлять их в управлениях социальной защиты.

В целом в Харьковской области за социальными выплатами обратились более 6 тысяч граждан, более 68-и тысяч переселенцев получают пенсию на Харьковщине.

По официальным данным, в области проживает 120 тысяч временных переселенцев, по неофициальным - 250. В самом Харькове - более 32 тысяч переселенцев.