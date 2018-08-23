Суд отправил под стражу 23-летнего ветерана АТО, который облил Гандзюк кислотой - Аброськин

"Очень обидно, что этого парня, как и трех других патриотично настроенных, использовал для совершения ужасного преступления человек, который во время военных действий был для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни", - написал Аброськин.

Сегодня, 23 августа, суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей пятому участнику нападения на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк. Во время совершения преступления он также получил значительный ожог частей своего тела.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook. "Это молодой 23-летний человек, житель Житомирской области, который действительно с первых дней войны на Востоке стал на защиту государства. Очень обидно, что этого парня, как и трех других патриотично настроенных, использовал для совершения ужасного преступления человек, который во время военных действий был для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни", - написал Аброськин.

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"Также могу сказать, что с момента совершенного преступления прошло 23 суток. Мы очень много сделали, несмотря на постоянные нападки некоторых граждан. [...] В настоящее время невозможно рассказать в полном объеме о всех тех проведенных оперативно-розыскные и следственные мероприятия, которые предоставили нам возможность установить всех подозреваемых. Но на сегодня уже задержана группа в количестве пяти человек, из которых четверым избрана судом мера пресечения - арест, пятом - круглосуточный домашний арест", - написал Аброськин.

"Руководил этой группой 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО. Он использовал свой авторитет и привлек для совершения преступления своих младших боевых товарищей, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", - рассказал первый заместитель главы Национальной полиции.

"Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, роль каждого участника этой группы будет установлена в ходе проведения полного расследования, а точку поставит суд", - написал он.

"О задержании в первые дни после совершения преступления гражданина Новикова. На то время действительно у следствия были все основания его подозревать в причастности к указанному преступлению на основании показания свидетелей, а также других доказательств, которые указывали на его возможную причастность, а также показаний самого гражданина, которые не находили своего подтверждения в ходе проверки, но те комплексные мероприятия, которые были проведены полицией, дали возможность прокурору освободить его из-под стражи", - сообщил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и госорганов.