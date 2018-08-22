Четверо подозреваемых признались в нападении на Гандзюк - полиция

Представитель полиции также пояснил ситуацию с уволенным ранее подозреваемым Николаем Новиковым.

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда.

По его словам, сейчас следствие предварительно установило причастность к совершению данного преступления пятерых человек.

"Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", - отмечает Тракало.

Он рассказал, что четверо из задержанных, которые, кстати, проживают в различных регионах страны, признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение совершить нападение на Гандзюк.

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"Все четверо дали признательные показания и раскаялись в содеянном", - подчеркнул он.

По словам спикера, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу и который был их командиром.

Однако, по словам Тракало, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

Он сообщил, что следователи указывают на еще одно возможное доказательство причастности задержанных к нападению на активистку - непосредственный подозреваемый в совершении этого преступления во время нападения мог получить химический ожог кислотой, пролив ее на себя по неосторожности.

"Об этом свидетельствует соответствующий след на его теле, происхождение которого теперь будет исследоваться методом экспертизы", - отмечает представитель полиции.

По его информации, в среду началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения, которое судья перенес на четверг.

Тракало объяснил ситуацию с освобожденным ранее подозреваемым Николаем Новиковым.

"Относительно вынесения постановления прокурором и изменения статуса в производстве гр. Новикову, то на тот момент следствие имело достаточно оснований для его задержания и проверки на причастность к совершению этого преступления. Вместе с тем работа шла параллельно и по другим направлениям, результатом чего является задержание пятерых подозреваемых и их признание", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Председатель Нацполиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве заявил, что следствие привлекает к уголовной ответственности шестерых подозреваемых в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк.

Сегодня в Херсоне суд освободил из-под стражи Николая Новикова, которого ранее задержали по подозрению в причастности к нападению на чиновника Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк.