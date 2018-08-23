На Ривненщине детям устроили "скрепный праздник" в стиле РПЦ для прославления российского царя (видео)

Николая II и его семью прославили как святых. Действо происходило под патронатом Ривненской епархии УПЦ МП.

Более 500 детей приняли участие в фестивале, приуроченном к годовщине расстрела царской семьи.

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Как говорится в сюжете ТСН, чествовали песнями российских царей и просили у них прощения - более полутысячи детей собрались на фестиваль в селе Онишковцы на Ривненщине на 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи.

Николая II и его семью прославили как святых. Действо происходило под патронатом ровенской епархии УПЦ МП.

Монашки из местного монастыря утверждают, что молитвы и святые – одинаковые для всех православных. Но представители Киевского патриархата отмечают, что в ни в одной церкви, кроме русской, царя Николая не канонизировали, а влияние на детей, которых привлекают к фестивалю, нужно только российским спецслужбам.