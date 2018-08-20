Перестрелка у мэрии Харькова: полиция выясняет личность нападавшего

Стрелок был одет в синюю футболку, черные штаны в стиле "милитари" и джинсовую куртку.

Харьковские правоохранители просят помощи в выяснении личности стрелявшего, который убил патрульного и ранил охранника мэрии.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления (ГУ) Нацполиции в Харьковской области. В настоящее время полицейские устанавливают личность стрелка. По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции, мужчине на вид было около 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднее телосложение, коротко стриженые русые волосы, на лбу - залысины. В момент нападения злоумышленник был одет в джинсовую куртку, синюю футболку, черные штаны в стиле "милитари" и серую кепку, на ногах - замшевые кроссовки. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о личности убитого, обратиться к ним по телефонам +38 (050) 52-20-232, (057) 705-90-77 или любым другим удобным способом.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестный ранил сотрудника охранной фирмы, а также расстрелял прибывшего на место происшествия полицейского. Сторожа горсовета медики оперировали всю ночь и сейчас мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. 29-летнего полицейского Дмитрия Кириенко врачам спасти не удалось. Самого нападавшего полицейские застрелили из табельного оружия.