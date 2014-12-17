Депутаты готовы дать Яреме 2 месяца на расследование преступлений против Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что участники совместного заседания возглавляемого им комитета и Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 10 декабря не поддержали предложение председателя этого комитета Егора Соболева предоставить генпрокурору один месяц для того, чтобы он показал реальные результаты расследования преступлений против участников акций протеста зимой 2013-1014 годов.

В то же время Кожемякин считает, что у генерального прокурора есть еще два месяца на то, чтобы показать результаты.

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”Мы посмотрим этот месяц, следующий, а затем и один, и другой комитеты могут выйти с инициативой по любым вопросам. Закон нам разрешает инициировать отставку того или иного правоохранительного руководителя, запустить процедуру отставки. Но в решении комитета этой позиции нет”, - сказал Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на совместном заседании комитетов Верховной Рады по борьбе с коррупцией и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности депутаты высказали много претензий к работе министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Виталия Яремы.

Члены комитетов на совместном заседании этих комитетов раскритиковали Ярему и Авакова за промедление, по их мнению, с расследованием уголовных производств, связанных с событиями на Евромайдане, и в связи с тем, что должностные лица силовых структур, которые преследовали майдановцев, до сих пор занимают руководящие должности.

В то же время и Аваков, и Ярема уверяли народных депутатов, что они действуют в рамках Уголовного процессуального кодекса и других законов, которые не дают им возможности ускорить расследование этих дел.

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Справка УНИАН. После отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева, в частности на улице Институтской, погибли более ста человек, сотни были ранены.

Те события назвали «Революцией достоинства», а украинцев, погибших в результате обстрелов, - Героями Небесной Сотни.