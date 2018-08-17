На Закарпатье полиция обнаружила тайник с марихуаной стоимостью почти 40 миллионов гривень (фото)

Во время обыска изъято 130 килограммов марихуаны. Владельцем плантации, на которой выращивали наркосырье, оказался 51-летний житель Ужгородского района.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области обнаружили большой тайник с наркотическими веществами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 16 августа работники полиции получили оперативную информацию о том, что на одном из земельных участков между селами Розовка и Холмок, в Ужгородском районе, возможно наличие наркотических веществ.

На место происшествия выехали полицейские и выяснили, что на указанной территории, площадью около одного гектара, которая сдавалась в аренду, расположены специально оборудованные капельной системой полива участки с кустами конопли.

«Кроме того, в нескольких заброшенных хозяйственных помещениях правоохранители обнаружили стебли конопли, которая готовилась для расфасовки, а также сухое наркотическое вещество, расфасованное в специальные пакеты и стеклянные банки для консервирования. Территория была замаскирована под хозяйственное угодье и охранялась собаками», - добавили в отделе коммуникации.

Также правоохранители обнаружили несколько камер видеонаблюдения.

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Во время обыска изъято 130 килограммов высушенной марихуаны и 123 стебля размером от 0,8 метра до 2,2 м. Согласно предварительной оценке, стоимость изъятого, по ценам «черного рынка» составляет около 39 миллионов гривен.

Личность владельца фермерского хозяйства правоохранители уже установили. Им оказался 51-летний житель Ужгородского района. Злоумышленник задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация - часть 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).