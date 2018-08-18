Яблочный спас 2018: что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ссориться и ругаться; желать кому-либо зла – все дурное, что желается другому человеку, вернется к тому, кто нажелал.

Яблочным Спасом в народе называют православный праздник Преображения Господня – 19 августа. В 2018 году это воскресенье.

Что нужно делать в этот день

Поскольку Яблочный Спас – это, прежде всего, православный праздник, то в этот день надо сходить в храм. Да еще не забыть прихватить с собой яблоки для освящения. Традиция святить яблоки в этот день идет с древних времен.

По традиции до Яблочного Спаса яблок не ели. Но учитывается также,что некоторые сорта яблок поспевают раньше, священнослужители понимают это и говорят, что приносить плоды для освящения в храм можно в любое время, по мере их созревания. Покажите их Господу, скажите: «Господи, благодарю тебя за этот урожай!» А потом их можно кушать.

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Еще одна традиция, которую надо соблюсти в Яблочный Спас – готовить в этот день яблочные пироги, варить компоты, варенье. А еще надо подарить яблоки нового урожая нуждающимся.

19 августа называют также «первые осенины», что значит встреча осени. Наши предки в этот день выходили в поле и провожали Солнце.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Обычно говорят, главное не есть яблоки до Яблочного Спаса. Но это однобокое мнение. Яблочный Спас празднуется во время Успенского поста. Именно с ним связаны основные ограничения. В пост нельзя чревоугодничать, развлекаться, есть мясное и молочное. В честь Преображения Господня допускается разве что рыба.

Также в этот день нельзя ссориться и ругаться; желать кому-либо зла – все дурное, что желается другому человеку, вернется к тому, кто нажелал.

Больше о традициях и истории этого праздника читайтев нашем материале.