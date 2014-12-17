Миссия ОБСЕ попала под обстрел боевиков возле донецкого аэропорта

Как сообщает ТСН, в аэропорт прибыли три военных грузовика - 2 с 36 украинскими военными и один с гуманитарным грузом. Машинами по согласию обеих сторон руководили водители из рядов группировки "ДНР".

У южной стороны терминала за грузовики сели украинские бойцы. Когда украинские военные возвращались обратно к месту, где располагались наблюдатели вместе с сепаратистами, по грузовикам открыли огонь из автоматического оружия.

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