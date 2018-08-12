В Харькове назначили нового руководителя управления патрульной полиции

Предыдущий руководитель ведомства переведен на должность вр. и.о. заместителя начальника ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

В Харькове руководителем управления патрульной полиции назначили Размика Оганисяна.

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Об этом УНИАН сообщили в Управлении патрульной полиции Харькова.

Согласно сообщению, 9 августа начальник управления, старший лейтенант полиции Алексей Николаев был назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области по направлению превентивной деятельности.

Сейчас временно исполняющим обязанности начальника Управления патрульной полиции в Харьковской области является лейтенант полиции Размик Оганисян, который до этого занимал должность заместителя начальника, начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Харьковской области.

Справка УНИАН. Николаев работал начальником УПП в Харькове с середины сентября 2017 года.