В Харькове назначили нового руководителя управления патрульной полиции

15:57, 12 августа 2018
Общество
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В Харькове руководителем управления патрульной полиции назначили Оганисяна / фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщили в Управлении патрульной полиции Харькова.

Согласно сообщению, 9 августа начальник управления, старший лейтенант полиции Алексей Николаев был назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области по направлению превентивной деятельности.

Сейчас временно исполняющим обязанности начальника Управления патрульной полиции в Харьковской области является лейтенант полиции Размик Оганисян, который до этого занимал должность заместителя начальника, начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Харьковской области.

Справка УНИАН. Николаев работал начальником УПП в Харькове с середины сентября 2017 года.

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Теги: #Харьков#патрульная полиция