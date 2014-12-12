Фотография украинского автора получила первую премию в конкурсе Wikipedia (фото)

На конкурсе, который проводится Wikipedia с 2012 года, международное жюри выбирает лучшие снимки природных достопримечательностей, пишет Watcher.

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В этом году семеро известных мировых фотографов выбирали победителей из 3 тыс. участников, которые отправили на конкурс более 70 тыс. работ.

Фотоснимок Дмитрия Балховитина стал победителем конкурса благодаря поражающей композиции и игре света.

Отметим, в топ-15 лучших фотографий вошли несколько работ украинских фотографов, снятые в Крыму, Карпатах и Донецкой области.

В частности, четвертое место занял фотоснимок скалы Шаан-Кая в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, автором которого является Александра Черных.

Седьмое место досталось фотографии автора Виталия Башкатова, на которой запечатлен вид на ботанический заказник «Новый Свет» с мыса Капчик в Крыму.

Восьмое место также за снимком Виталия Башкатова, на котором заснят региональный ландшафтный парк «Зуевский» в Донецкой области.

На 11-м месте - фотография горы Кукуль в Карпатском национальном природном парке и Карпатском биосферном заповеднике. Автором снимка является Владимир Хираш.