В ОБСЕ заявили, что «режим тишины» находится в шатком состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хаг сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Наблюдатели ОБСЕ подтверждают, что зона безопасности, о которой договорились в Минске, пока опасная, риски эскалации остаются. Поскольку эти положения пока не выполняются, и мы считаем, что они должны выполняться всеми сторонами»,- сказал Хаг.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

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19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, уменьшили интенсивность обстрела.

По данным пресс-центр АТО и СНБО, за последние сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранено одного военного и двух гражданских.

Также в СНБО заявили, что фиксируют «постепенное и обоюдное» установление «режима тишины» в районах проведения антитеррористической операции.