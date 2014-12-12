В ОБСЕ заявили, что «режим тишины» находится в шатком состоянии
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг заявляет, что, несмотря на уменьшение боевиками интенсивности обстрелов, риск эскалации конфликта на Донбассе остается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хаг сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.
«Наблюдатели ОБСЕ подтверждают, что зона безопасности, о которой договорились в Минске, пока опасная, риски эскалации остаются. Поскольку эти положения пока не выполняются, и мы считаем, что они должны выполняться всеми сторонами»,- сказал Хаг.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.
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19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.
Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.
Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжали обстреливать мирное население и силы АТО.
С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, уменьшили интенсивность обстрела.
По данным пресс-центр АТО и СНБО, за последние сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранено одного военного и двух гражданских.
Также в СНБО заявили, что фиксируют «постепенное и обоюдное» установление «режима тишины» в районах проведения антитеррористической операции.