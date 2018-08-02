Под Харьковом 57 парашютисток из 19 стран установили уникальный мировой рекорд (видео)

В свободном падении 57 парашютисток собрали большую формацию, а затем дважды ее перестроили - таким образом в небе продемонстрировали три фигуры.

На Харьковщине парашютистки установили мировой рекорд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве экстремал прыгнул из окна многоэтажки с парашютом (видео)

На аэродроме Коротич под Харьковом женщины-скай-дайверы из 19 стран мира прыгнули одновременно с трех самолетов. В свободном падении 57 парашютисток собрали большую формацию, а затем дважды ее перестроили - таким образом в небе продемонстрировали три фигуры. Это достижение стало мировым рекордом.

Но скай-дайверы намерены его побить - в ближайшие два дня они попытаются увеличить количество участниц прыжка до 64, чтобы сделать фигуры в воздухе еще масштабнее.