В Раде рассказали, во сколько обойдется первый за 45 лет ремонт купола

За 7 миллионов гривень будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

Купол здания Верховной Рады Украины отреставрируют за 7 миллионов гривень. Основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний. В частности, будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

"По результатам открытых торгов в мае-июне на закупки и выполнение необходимых работ победителем стала фирма ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение", был заключен соответствующий договор. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн.", - говорится в сообщении на сайте ВРУ.

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ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию на реставрацию купола. Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезенное из Польши.

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

Как сообщал УНИАН, часть киевского Главпочтамта сдадут в аренду.