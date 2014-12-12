В Черниговской области почти через две недели потушили пожар торфяника

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, горение торфа в урочище "Уренговое" между селами Горошковка и Столповка ликвидировано вечером 11 декабря.

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На начальном этапе ликвидация пожара велась в круглосуточном режиме, потом работы проводились в течение светового дня. К тушению привлекались до 10 единиц и 40 человек личного состава. Для более эффективного тушения пожара была проведена воздушная разведка на вертолете.

Угрозы распространения пожара на населенные пункты, лесные массивы и на опоры линий электропередач не было.