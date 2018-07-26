​​​​​​​Почему украинские города уходят под воду

В среду днем украинская столица на себе испытала, каково это – жить на воде. Сразу несколько районов города оказались парализованными из-за мощного ливня, который затопил улицы, разрушая даже недавно отремонтированные.

В частности, автодорога у станции метро «Дорогожичи» под мостом и на выходе из станции стала озером, из которого весь вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро откачивали кубометры воды. Неподалеку, на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги, ливень размыл землю под опорами путепровода, да так, что властям даже пришлось перекрывать по нему движение и менять маршруты общественного транспорта.

Кроме того, на время ливня останавливался транспорт в районе станции метро «Шулявская», где, как и возле соседней станции «Политехнический институт», затопило несколько подземных переходов. Также в водном заточении оказались столичные микрорайоны Татарка и Нивки, а весь город вчера вечером застрял в 10-балльных пробках. Досталось и «воздушным воротам» в Киев – привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D аэропорта Киев (Жуляны) – тоже оказалась полностью затоплена водой.

Впрочем, подтопление улиц – не только столичная проблема. Так, вчера в Запорожье в двух районах города затопило офисные помещение и дороги в частном секторе. В Черкассах мощный ливень весной затопил целый микрорайон. А в прошлом месяце УНИАН писал о том, что под водой оказался и Чернигов – в результате интенсивных осадков 90 частных домов на 20-ти улицах города были подтоплены, а машины – по крышу в воде. Аналогичную ситуацию можно едва ли не ежегодно наблюдать и во Львове. В прошлом году мусор, который долго вывозили, буквально поплыл по городу…

Дело в стоках

Генеральный директор «Киевавтодора» Александр Густелев причиной вчерашнего подтопления назвал устаревшие ливневые канализации, так как на отдельных участках дороги таким системам уже по 70 лет.

Действительно, дожди в Киеве не впервые уводят под воду отдельные районы. Например, окрестности станции метро «Левобережная». Но здесь есть одно «но»: только в прошлом году этот район отремонтировали перед Евровидением, а тонет он при каждом сильном дожде. Несмотря на то, что там, в рамках, ремонта меняли асфальт и, по идее, должны были бы усилить и ливнестоки, как полагается при капитальном ремонте дороги. Но, видимо, так торопились, что откровенно схалтурили.

Собственно, когда экс-директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА и нынешний советник мэра Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец заявляет у себя в Фейсбуке, что проблема «ливневок» (водоотводных систем) в городе «историческая, появилась не вчера и не год назад», получается, что он лукавит. «На многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем. Как, например, на Левобережке», - сказал Белоцерковец, по сути, публично заявив, что власти во время прошлогоднего ремонта в этом районе сработали «на авось».

Киевлянам же, тонущим по дороге с работы домой, местные власти демонстрировали в соцсетях прошлогодний разгул стихии в Берлине, где из-за мощного ливня подтопило несколько станций метро и около 500 домов. Мол, посмотрите – в Европе подобные «потопы» тоже не редкость. Но здесь можно возразить. Ведь если в Берлине это единоразовое, в общем-то, происшествие – действительно можно приписать стихии, то происходящее из года в год в Киеве – традиционная «внезапная неожиданность» для местных властей. Впрочем, чему удивляться, если ежегодно мы наблюдаем, как для властей «внезапно» наступает зима…

Сложный рельеф и лень чиновников

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что на самом деле, чтобы система работала нормально, должно быть и соответствующее состояние дорог – выдерживаться соответствующий угол, чтобы вода шла от середины дороги под бровку и попадала в слив.

«Киев – город со сложным рельефом и важно соблюдать угол, чтобы вода уходила в Днепр и другие водоемы. У нас этого нет на большинстве улиц, так как капитальных ремонтов дорог проведено очень мало. И во время ремонта обязательно должна прокладываться сливная система, которая устаревает и за этим нужно следить», - рассказал Сергиенко.

По его словам, Киевавтодор, конечно, старается заниматься этой проблемой. «Ежегодно в город завозят 100 тысяч тонн песка и рассыпают по дорогам (зимой). Их же вывозят обратно, когда весной расчищают канализационные колодцы… Кроме того, нужно учитывать и культуру горожан, так как в этих колодцах находят все – окурки, пакеты, ветки, листья», - говорит эксперт.

То есть, конечно, бывают случаи, когда система действительно не справляется с напором воды, так как сети канализации в последние 50 лет укладываются из труб условным диаметром 100-1600 мм. Но стоит обратить внимание и на то, что в больших городах на многих улицах, в нарушение требований государственных технических стандартов, вообще отсутствуют дренажные системы для стока воды.

Другими словами, они либо не проектируются должным образом, так как проект обходится дорого – от нескольких десятков тысяч гривен до миллионов. Но часто бывает и так, что при прокладке дорог стоки не только не меняют, а просто закатывают в бетон. Причина этому – банальная экономия. «В действующей редакции строительных норм Украины говорится о том, что проектирование водоотводных систем и сооружений улиц и дорог следует проводить, исходя из местных природных, архитектурно-планировочных и санитарно-гигиенических условий. Итак, если заказчик, пользуясь положениями норм, не видит причин предусмотреть такие системы в проекте, то он имеет право не включать требования в техническое задание на проектирование. Таким образом, городские улицы остаются без систем водоотведения», - говорит старший экономист Центра экономической стратегии Оксана Затворницкая.

Подтверждением таких слов служит вчерашняя картина перед новыми жилищными комплексами в столице – огромные лужи, которые стоило бы переплывать на лодках.

Не стоит и забывать и о профилактике уже существующих сточных систем, которую, говорят эксперты, нужно проводить каждые 2-3 года, независимо от климатических условий. «По стоимости профилактическое обслуживание уличных сточных систем вовсе не является дорогим удовольствием. Если же сточная система не развалена, то элементарная профилактическая промывка дренажа шлангом, опущенным через коллектор в систему отверстий труб, от частиц глины, ржавчины и мелкого мусора, равна стоимости кубометров воды, потраченных на промывку сточной системы», - отмечает член правления международного союза «Институт национальной политики» Марина Багрова.

Ну, а в целом, главная проблема того, что у нас случаются подобные катаклизмы, причем даже в столице, в том, что, в большинстве случаев, на местах часто действуют, исходя из поговорки «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Анастасия Заремба