Лицо зеленоватого цвета: отец задержанного в РФ Павла Гриба рассказал о состоянии сына

Он подчеркивает, что жалобы Павла на состояние здоровья российской стороной не фиксируются умышленно.

Незаконно задержанный в РФ украинец Павел Гриб очень похудел, лицо «зеленоватого цвета».

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Об этом «112 Украина» сообщил отец Павла Игорь Гриб. «На сегодняшнем судебном заседании по делу Павла присутствовала его мать, которая отметила, что вид у Павла очень плохой. Лицо стало такого зеленоватого цвета, очень сильно похудел. Он и так был раньше не очень упитанный, а учитывая то, что находится за решеткой уже практически год, в тех нечеловеческих условиях, то, конечно, относительно состояния здоровья у нас очень большие опасения о том, что может с ним случиться, учитывая его болезнь», - сказал он.

Также отец парня отметил, что за все время пребывания Павла за решеткой он так и не получил никакой медикаментозной помощи. По его словам, в ответ на все обращения и ходатайства российская сторона отвечает, что парень «не жалуется на здоровье».

«Хотя много было жалоб с его стороны, но все эти жалобы российской стороной не фиксируются умышленно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла держат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказали в разрешении украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

23 июля 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Гриба на доследование из-за процессуальной ошибки. В ходе заседания сам Гриб заявил, что вины не признает.

Его защитники ходатайствовали о возвращении уголовного дела на доследование в связи с процессуальной ошибкой.