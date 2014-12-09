После обстрела Горловки люди потребовали от боевиков покинуть город, но их разогнали выстрелами

8 декабря в результате артиллерийского обстрела террористами Горловки погибли шесть мирных жителей, ранены семь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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”В результате артобстрелов террористами Горловки погибли шесть и ранены семь местных жителей. После этого в Горловке прошла акция протеста. Люди вышли с требованиями к террористам, чтобы они покинули город. Однако террористы разогнали жителей выстрелами из стрелкового оружия”, - сообщил Лысенко.

По его словам, по информации жителей Авдеевки, там погиб мужчина - отец многодетной семьи, его жене оторвало кисть руки, их пятеро детей получили травмы различной степени тяжести. Женщина и дети находятся в больнице.