В Донецке выбросили 50 мешков с порезанными гривнами - журналист Spiegel

Об этом сообщает журналист Spiegel Мориц Гатман, которому местный житель показал эти мешки, сообщает ТСН.

"Привезли две недели назад ночью 50 мешков с этими резаными купюрами, выбросили в поле и уехали. Рядом лежали какие-то документы украинского банка БТА. Там есть всевозможные банкноты, и 10, и 20, и 100, и 500", - написал журналист.

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Мориц Гатман считает, что деньги могли уничтожить, чтобы они не достались боевикам "ДНР".

Отметим, что отделения банка БТА есть только в Киеве и во Львове.