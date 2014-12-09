В Донецке выбросили 50 мешков с порезанными гривнами - журналист Spiegel
02:37, 09 декабря 2014Общество
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На окраине Донецка местный житель две недели назад обнаружил 50 мешков с порезанными деньгами.
В Донецке выбросили 50 мешков с порезанными гривнами / blitz.if.ua
Об этом сообщает журналист Spiegel Мориц Гатман, которому местный житель показал эти мешки, сообщает ТСН.
"Привезли две недели назад ночью 50 мешков с этими резаными купюрами, выбросили в поле и уехали. Рядом лежали какие-то документы украинского банка БТА. Там есть всевозможные банкноты, и 10, и 20, и 100, и 500", - написал журналист.
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Мориц Гатман считает, что деньги могли уничтожить, чтобы они не достались боевикам "ДНР".
Отметим, что отделения банка БТА есть только в Киеве и во Львове.
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