Хакеры обнародовали документы МВД РФ, которые подтверждают присутствие российских войск на Донбассе

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на ИнформНапалм.

Объем опубликованного архива составил около двух гигабайт. Хакеры заверили, что всего они сумели скачать с закрытых серверов МВД около 70 гигабайтов документов.

Документы, отобранные по ключу "Украина", выложили на сервисе Google Drive. Украинские пользователи нашли в архиве документы, которые могут служить подтверждением того, что армия РФ участвовала в боях на территории Украины.

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В одном из оперативных донесений, датируемом 26 августа 2014 года и адресованном начальнику ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майору полиции А. П. Ларионову говорится, что сотрудники ведомства были ранены в Прогное - украинском хуторе.

Кроме того, среди массива документов пользователи нашли файл с потерями российской стороны. В донесении Сведения о нахождении раненых, поступивших из р. Украина на 27 сентября указана цифра 237 человек.