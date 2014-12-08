Военные удерживают оба терминала Донецкого аэропорта - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На территории Донецкого аэропорта разрушены и старый, и новый терминалы. Одновременно держать там оборону и отражать атаки, встречать врага есть возможность, и наши ребята это с очень большим успехом делают», - отметил он.

Читайте такжеСНБО: "Киборги" не отступали со старого терминала Донецкого аэропорта, это были маневры«Продолжаются обстрелы и атаки, однако все безуспешно для врага», - подчеркнул Лысенко, добавив, что «нападают и спецназовцы российских вооруженных сил, и ФСБ, и главное разведуправление генштаба вооруженных сил, и наемники, которые стекаются со всей РФ».