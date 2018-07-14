В Николаеве уменьшат поставки воды из-за дефицита жидкого хлора

14:12, 14 июля 2018
Общество
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В Николаеве с понедельника снизят водоснабжение / УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба ГКП "Николаевводоканал"

"Вследствие остановки производства жидкого хлора предприятием "Днепразот" поставщик ГКП "Николаевводоканал" отказался от обязательств по договору. Количество которого для полного обеспечения процесса ограничено", - говорится в сообщении. 

"Днепроазот", единственное предприятие, которое производит жидкий хлор, остановило производство вещества из-за высокой цены на газ. 

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Теги: #Николаев#вода#ограничение