В Николаеве уменьшат поставки воды из-за дефицита жидкого хлора
14:12, 14 июля 2018Общество
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Такая мера будет сохраняться до нормализации поставок жидкого хлора.
В Николаеве с понедельника снизят водоснабжение / УНИАН
В Николаеве с понедельника снизят водоснабжение до нормализации поставок жидкого хлора.
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Об этом сообщает пресс-служба ГКП "Николаевводоканал"
"Вследствие остановки производства жидкого хлора предприятием "Днепразот" поставщик ГКП "Николаевводоканал" отказался от обязательств по договору. Количество которого для полного обеспечения процесса ограничено", - говорится в сообщении.
"Днепроазот", единственное предприятие, которое производит жидкий хлор, остановило производство вещества из-за высокой цены на газ.
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