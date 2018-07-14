В Николаеве уменьшат поставки воды из-за дефицита жидкого хлора

Такая мера будет сохраняться до нормализации поставок жидкого хлора.

В Николаеве с понедельника снизят водоснабжение до нормализации поставок жидкого хлора. Читайте также"Это просто кошмар для местных": крымчане жалуются на катастрофическую нехватку воды Об этом сообщает пресс-служба ГКП "Николаевводоканал" "Вследствие остановки производства жидкого хлора предприятием "Днепразот" поставщик ГКП "Николаевводоканал" отказался от обязательств по договору. Количество которого для полного обеспечения процесса ограничено", - говорится в сообщении. "Днепроазот", единственное предприятие, которое производит жидкий хлор, остановило производство вещества из-за высокой цены на газ.

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