Пир во время чумы: НАН тратит миллионы на праздники, несмотря на огромный дефицит средств (видео)

В Национальной академии наук деньги тратят не на науку, а на развлечения. Более миллиона гривень учреждение потратило на корпоратив.

Национальная академия наук тратит миллионы на праздники, а работникам не платит зарплаты.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

В Национальной академии наук деньги тратят не на науку, а на развлечения. Более миллиона гривень учреждение потратило на корпоратив.

Праздник в Национальной опере Украины под аккомпанемент известного столичного оркестра себе устроили в честь своей итоговой юбилейной сессии работники президиума НАН Украины. Сама аренда зала обошлась в 450 тысяч гривень, а выступление оркестра - в почти 800 тысяч гривень.

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И это праздник состоялся на фоне хронического безденежья и постоянного бюджетного дефицита в НАН.

Известно, что из 179 интитутов НАН 120 работают в режиме неполного рабочего времени, то есть по 4 дня на неделю с целью экономии на зарплате.

А это тысячи людей, которые недополучают зарплату. Такие проблемы в институтах физики и гидромеханики.

В НАН заявили, что деньги на знаменитое празднование выделили напрямую из Министерства науки и тендеры провидились под их контролем. Правда, участие в них принимала всего лишь одна компания.

Пока в НАН тратят деньги на грандиозное празднование, куча перспективных и важных научных проектов заморожены из-за отсутствия финансирования.