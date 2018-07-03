Пир во время чумы: НАН тратит миллионы на праздники, несмотря на огромный дефицит средств (видео)
Национальная академия наук тратит миллионы на праздники, а работникам не платит зарплаты.
Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".
В Национальной академии наук деньги тратят не на науку, а на развлечения. Более миллиона гривень учреждение потратило на корпоратив.
Праздник в Национальной опере Украины под аккомпанемент известного столичного оркестра себе устроили в честь своей итоговой юбилейной сессии работники президиума НАН Украины. Сама аренда зала обошлась в 450 тысяч гривень, а выступление оркестра - в почти 800 тысяч гривень.
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И это праздник состоялся на фоне хронического безденежья и постоянного бюджетного дефицита в НАН.
Известно, что из 179 интитутов НАН 120 работают в режиме неполного рабочего времени, то есть по 4 дня на неделю с целью экономии на зарплате.
А это тысячи людей, которые недополучают зарплату. Такие проблемы в институтах физики и гидромеханики.
В НАН заявили, что деньги на знаменитое празднование выделили напрямую из Министерства науки и тендеры провидились под их контролем. Правда, участие в них принимала всего лишь одна компания.
Пока в НАН тратят деньги на грандиозное празднование, куча перспективных и важных научных проектов заморожены из-за отсутствия финансирования.