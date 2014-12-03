В Киеве активисты в костюмах зомби провели акцию против трансляции российских сериалов (фото, видео)

В Киеве возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания прошла акция с требованием лишить лицензий телеканалы, транслирующие российские сериалы.

Активисты в костюмах зомби во время театрализованной акции-перформанса требовали от властей принять решительные меры в отношении телеканалов, которые больше всего демонстрируют российскую телепродукцию, что зомбирует украинцев.

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