На Киевщине на 4-6 часов выключали электро- и теплоснабжение

Об этом "Украинской правде" сообщил житель села Дмитровка Олег.

"Оказывается, у меня решили выключать свет трижды в день - 8-10, 14-16, 18-20. Шесть часов без электричества, а соответственно и без воды и тепла каждый день", - рассказал Олег.

Жительница Ирпеня Анна сообщила, что в ее квартире 2 декабря не было света более 4,5 часов.

"Вчера выключали свет дважды: с 13 до 16 часов и вечером на 2,5 часа - с 19.04 до 21.25. Когда нет света - исчезает и тепло, потому что останавливается котельная. Сегодня (3 декабря - ред.) опять в 8 утра выключили", - рассказала Анна.

Она добавила, что когда погас свет вечером, то остановился лифт и двое людей вынуждены были сидеть там, пока не дали электроэнергию.

"В лифте из-за отсутствия света застряли муж с женой, которые возвращались с работы. А ЖЭК отключил телефон", - рассказала Анна.

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В Бориспольском районе электричество отключали на 4 часа в течение дня.

Как известно, с начала декабря жителям Киевской области начали отключать свет в "пиковые" утренние и вечерние часы.

Жители Киевской области, которым начали отключать электроснабжение утром и вечером, не имеют света из-за несовершенной системы энергоснабжения. Мол, отключать электроэнергию должны промышленным предприятиям и организациям, но из-за того, что их нельзя отключить отдельно, то страдают и жители области.