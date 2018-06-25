Адвокат Сенцова рассказал, кто может заставить Путина освободить его подзащитного

Адвокат украинского политзаключенного отметил, что знает "такого человека, который определенным образом нажал, или попросил, и Путин выполнил".

Президент России Владимир Путин прислушается к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии.

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Об этом заявил Крым.Реалии адвокат украинца Дмитрий Динзе. «Я знаю такого человека, который определенным образом нажал, или попросил, и Путин выполнил. Это президент Турции... как раз к нему прислушивается Владимир Владимирович», – сказал Динзе.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», потому что он – «человек, который идет до конца».

Как сообщал УНИАН, именно при содействии турецкого президента 25 октября 2017 года осужденных в анескированном Россией Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза передали Турции. Соответствующие приказы президента России о помиловании засекречены.