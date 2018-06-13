Сегодня абитуриенты будут сдавать ВНО по химии

Тестирование по химии завершает основную сессию ВНО.

В среду, 13 июня, состоится внешнее независимое оценивание по химии.

Об этом сообщается на сайте УЦОКО.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

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На выполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте - 52. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 80.

Сертификационная работа содержит задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (№ 1-36) ответы на них нужно обозначить в бланке А; на установление соответствия ( «логические пары») (№ 37-42) ответы на них нужно обозначить в бланке А; открытой формы с коротким ответом (неструктурированное задания) (№43-52) ответы на них нужно обозначить в бланке А.

Как сообщал УНИАН, в Харькове абитуриентка начала рожать во время написания ВНО.