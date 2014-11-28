Порошенко наградил посмертно трех иностранцев, погибших на Майдане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий документ Порошенко подписал во время встречи с родителями Михаила Жизневского, которым передал награду их сына.

Глава государства поблагодарил родителей за то, что воспитали героя, память о котором навсегда останется в сердцах украинцев.

«Ваш сын действительно герой. Он отдал самое ценное - свою жизнь. И отдал ее не только за свободу Украины, но и за то, чтобы была демократия и свобода во всей Европе и во всем мире», - отметил президент.

Читайте такжеПорошенко наградил более 170 участников АТОВ свою очередь мать Жизневского рассказала, что в Беларуси ее сына считают «бандитом и нацистом», добавив, что на могиле погибшего героя неизвестные постоянно срывают украинский флаг. Она выразила надежду, что звание Героя Украины позволит изменить отношение к ее сыну.

Порошенко напомнил, что для погибших героев Революции достоинства была учреждена награда - орден Героев Небесной сотни. Президент отметил, что делает все возможное для того, чтобы Жизневский получил звание "Герой Украины", однако сейчас закон не позволяет вручать эту награду иностранцам, и нужно соответствующее решение Верховной Рады. Глава государства выразил надежду, что парламент примет необходимые изменения в законодательство.