Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве
15:32, 28 мая 2018Общество
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Отмечается, что иностранные болельщики были вынуждены спать в таких условиях из-за высоких цен на жилье.
Фанаты были вынуждены ночевать в жутких условиях / facebook.com/vadim.plachinda
Сеть шокировал снимок иностранных болельщиков «Ливерпуля», спящих на полу железнодорожного вокзала Киева.
Его обнародовал в Facebook Вадим Плачинда. «Цитата одного из болельщиков «Ливерпуля»: «Это краткосрочный доход, но стратегически неправильно - люди не будут задерживаться или возвращаться, потому что будут чувствовать, что их здесь обманывают». И добавить нечего», - написал он.
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Ранее сообщалось, все киевские отели в желании нажиться на туристах во время финала Лиги чемпионов взвинтили цены до невиданных высот. Некоторые гостиницы подняли стоимость номеров в сотню раз.
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