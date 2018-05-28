Спят на кроссовках на полу вокзала: сеть шокировало фото болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

15:32, 28 мая 2018
Общество
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Фанаты были вынуждены ночевать в жутких условиях / facebook.com/vadim.plachinda

Его обнародовал в Facebook Вадим Плачинда. «Цитата одного из болельщиков «Ливерпуля»: «Это краткосрочный доход, но стратегически неправильно - люди не будут задерживаться или возвращаться, потому что будут чувствовать, что их здесь обманывают». И добавить нечего», - написал он. 

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Ранее сообщалось, все киевские отели в желании нажиться на туристах  во время финала Лиги чемпионов взвинтили цены до невиданных высот. Некоторые гостиницы подняли стоимость номеров в сотню раз.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Лига чемпионов#болельщики