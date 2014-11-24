На Днепропетровщине задержали водителя автобуса, собиравшего разведданные для "ДНР"

В Днепропетровской области на прошлой неделе задержан водитель рейсового автобуса сообщением «Донецк-Днепропетровск», который собирал разведывательные данные о расположении украинских военных для так называемой «Донецкой народной республики».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Установлено, что этот гражданин на протяжении октября-ноября 2014 года осуществлял сбор разведывательных данных о местах расположения военной техники, бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Собранные данные передавались участникам террористической организации «Донецкая народная республика». В ходе проведения обыска у злоумышленника обнаружена боевая граната РГД-5», - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте такжеЗа сутки контрразведка СБУ задержала трех информаторов террористов

Следственным отделом УСБУ в Днепропетровской области по факту незаконного обращения с оружием и создания террористической группы в отношении водителя рейсового автобуса открыто уголовное производство по ч.1 ст.263, ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Решением суда в отношении водителя избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.