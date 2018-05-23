В оккупированном Крыму одно из самых живописных мест превратили в свалку (фото)
14:17, 23 мая 2018Общество
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В последнее время в сети довольно часто публикуют фотографии с «печальным» внешним видом живописных и некогда опрятных мест оккупированного Крыма.
Солнечная тропа находится в одном из самых живописных мест южного Крыма / фото twitter.com/KrimRt
В сети появились фотографии с мусором на Солнечной тропе на южном берегу оккупированного Крыма.
На фотографиях, что размещены на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, видно, как мусор разбросан прямо возле урн и скамеек. На некоторых фото отходы лежат рядом с даже незаполненными урнами.
Солнечная тропа находится в одном из самых живописных мест южного Крыма под Ялтой, она соединяет поселки Ливадия и Гаспра и проходит через Ореанду.
фото twitter.com/KrimRt
фото twitter.com/KrimRt
фото twitter.com/KrimRt
Ливадия, солнечная тропа— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 мая 2018 г.
солнышки гуляют pic.twitter.com/Ul4taawJ6b
В последнее время в сети довольно часто публикуют фотографии с «печальным» внешним видом живописных и некогда опрятных мест оккупированного Крыма. В частности, в начале мая в интернете появились фото живописного пляжа Керчи с кучей мусора.
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