В оккупированном Крыму одно из самых живописных мест превратили в свалку (фото)

В последнее время в сети довольно часто публикуют фотографии с «печальным» внешним видом живописных и некогда опрятных мест оккупированного Крыма.

В сети появились фотографии с мусором на Солнечной тропе на южном берегу оккупированного Крыма.

На фотографиях, что размещены на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, видно, как мусор разбросан прямо возле урн и скамеек. На некоторых фото отходы лежат рядом с даже незаполненными урнами.

Солнечная тропа находится в одном из самых живописных мест южного Крыма под Ялтой, она соединяет поселки Ливадия и Гаспра и проходит через Ореанду.

В последнее время в сети довольно часто публикуют фотографии с «печальным» внешним видом живописных и некогда опрятных мест оккупированного Крыма. В частности, в начале мая в интернете появились фото живописного пляжа Керчи с кучей мусора.