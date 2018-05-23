В оккупированном Крыму одно из самых живописных мест превратили в свалку (фото)

14:17, 23 мая 2018
Общество
1617
Солнечная тропа находится в одном из самых живописных мест южного Крыма / фото twitter.com/KrimRt

На фотографиях, что размещены на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, видно, как мусор разбросан прямо возле урн и скамеек. На некоторых фото отходы лежат рядом с даже незаполненными урнами.

Солнечная тропа находится в одном из самых живописных мест южного Крыма под Ялтой, она соединяет поселки Ливадия и Гаспра и проходит через Ореанду.

фото twitter.com/KrimRt
фото twitter.com/KrimRt
фото twitter.com/KrimRt

В последнее время в сети довольно часто публикуют фотографии с «печальным» внешним видом живописных и некогда опрятных мест оккупированного Крыма. В частности, в начале мая в интернете появились фото живописного пляжа Керчи с кучей мусора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#мусор#фоторепортаж