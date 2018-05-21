Чехия собирается ускорить трудоустройство украинцев

Предполагается увеличение количества рабочей силы из Украины с правом трудоустройства на два года до 19 600 человек.

Министерство труда и социальных дел Чешской Республики готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев.

Об этом 21 мая заявила глава чешского ведомства Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

Читайте такжеЖурналисты сравнили зарплаты украинских заробитчан в Польше и на родине

В Чехии сейчас количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа, незанятыми остаются более 260 тысяч мест, заявила министр Ярослава Немцова. Это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации, строители.

Министр труда Чехии Ярослава Немцова на прошлой неделе посетила Украину, в частности, посольство Чехии в Украине, а также генеральное консульство во Львове, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу.

В частности, предусматривается увеличение количества рабочей силы из Украины с правом трудоустройства на два года до 19 600 человек.

Сейчас в Чешской Республике работает 374 тысячи иностранцев, из них 280 тысяч – граждане ЕС, 94 тысячи - граждане из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют 70 тысяч.

Ранее УНИАН сообщал, что Литва установит квоты для иностранных работников на некоторые профессии в ответ на рост трудовой миграции из Украины.