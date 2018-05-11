Суд оставил в СИЗО фигуранта "дела 2 мая" - россиянина Мефедова

Мефедов подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины, в совершении действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Суд на 2 месяца продлил срок содержани в СИЗО подозреваемого в сепаратизме гражданина России Евгения Мефедова, который является фигурантом дела о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщил УНИАН в прокуратуре Одесской области, соответствующее определение сегодня, 10 мая, принял Центральный районный суд Николаева.

Как пояснил представитель прокуратуры, материалы в отношении Мефедова переданы из Одессы в Николаев в апреле.

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Россиянин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.1 ст. 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову, известному как «Капитан Какао», и россиянину Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

14 декабря суд отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания в под стражей с целью обмена на украинского пленного.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.

29 декабря Приморский райсуд Одессы продлил срок пребывания под стражей Мефедова, который был возвращен в Одессу из Святогорска (Донецкая обл.) как один из 15-ти россиян, не предоставленных Украиной к обмену.

В январе 2018 года в Одессе завершили расследование в отношении Мефедова и Долженкова. 2 января прокуратура направила обвинительный акт в Киевский райсуд Одессы, но потом материалы на Долженкова передали в Центральный районный суд Николаева.

2 апреля Апелляционный суд Одесской области рассмотрел представление Киевского райсуда, который просил направить обвинительный акт в отношении Мефедова в Верховный суд для определения территориальной подсудности. Основанием стало то, что наиболее тяжелые из инкриминируемых Мефедову уголовных преступлений, были совершены на территории Николаева.