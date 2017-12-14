В Одессе суд отпустил фигуранта "дела 2 мая" Мефедова для обмена на украинского пленного

В Одессе суд отменил меру пресечения в виде содержания в под стражей фигуранту «дела 2 мая» россиянину Евгению Мефедову с целью обмена на украинского пленного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня, 14 декабря, фигуранту Приморским районным судом Одессы отменена мера пресечения в виде содержания под стражей и применены меры по охране с целью дальнейшего обмена на украинских военнопленных и других лиц, незаконно содержащихся на территории преступных формирований.

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«Прокуратура Одесской области совместно с УСБУ и органами Национальной полиции держит этот вопрос на контроле и принимает меры, чтобы как можно больше наших пленных могли вернуться домой», – акцентировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме. Позднее были выдвинуты дополнительные подозрения. Прокуратура Одесской области обжаловала оправдательный приговор.

15 ноября Приморский районный суд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца Мефедову, которого подозревают в сепаратизме и организации массовых беспорядков.

По данным досудебного следствия, он совершал антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни, и совершал другие противоправные действия в течение 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант, Владислав Ильницкий, в августе сбежал в Российскую Федерацию.