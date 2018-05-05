В прокуратуре уточнили подробности смерти контрактника на полигоне на Черниговщине

Солдаты остались после учений на полигоне, чтобы отремонтировать боевые машины.

4 мая около 17:00 на военном полигоне в пгт Гончаровское Черниговской области военнослужащий механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на 24-летнего солдата-контрактника, от чего тот погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители выяснили, что военнослужащие остались после учений на полигоне, чтобы отремонтировать две боевые машины. Солдаты-контрактники употребляли на месте трагедии алкогольные напитки, которые приобрели в поселке.

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Виновник трагедии в состоянии алкогольного опьянения, которое составило 0,44 промилле, решил подъехать к другой БМП с целью взятия ее на буксир. Он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд на него.

По факту гибели военнослужащего Черниговским районным отделением полиции ГУ НП в Черниговской области зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 мая оперативное командование "Север" сообщило, что в Черниговской области на полигоне во время учений погиб военнослужащий-контрактник.