Вятрович: говорить о присутствии в Украине пронацистских настроений можно с натяжкой

Россия берет микроскопические пронацистские инициативы, которые существуют в Украине, раздувает их до макромасштабов для того, чтобы представить якобы угрозу нацизма из Украины.

Говорить о том, что в Украине присутствуют какие-то пронацистские настроения совершенно огромная натяжка. Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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В интервью радио Свобода он отметил, что все же не можем отрицать того, что в Украине есть часть людей, которые позиционируют себя, как украинские националисты, но вместе с тем высказывают публично свое восхищение Третьим Рейхом, нацистами, украинцами в рядах нацистской армии. "Это очень странные «украинские националисты», несмотря на то, что украинские националисты в годы Второй мировой войны, в первую очередь бандеровцы, как мощная фракция украинского националистического движения того времени, воевали против нацистов", - рассказал Вятрович.

По его словам, в этом он видит стремление найти какого-то другого шефа, заграничного начальника, что похоже на отношение тех людей, которые восхищаются Сталиным. "Для меня одинаково преступными были два режима – и коммунистический, и нацистский. Они одинаково не видели в своем мире – ни в советском, ни в нацистском – места для украинцев. Поэтому говорить о памяти, об особом пиетет к нацистам только за то, что они были антикоммунистически настроенными, абсолютно не приходится", - подчеркнул Вятрович.

"Мы должны смотреть на историю с позиции украинца, а не пытаться поменять одного хозяина, которым до недавнего времени был советский руководитель, на другого – нацистского. Тем более, что мы прекрасно понимаем, каким образом это используется", - отметил он.

По его словам, пронацистские взгляды как маргинальные характерны практически для всех европейских государств и Украина не исключение. При этом он отметил, что по результатам политических выборов, "такого рода силы в Украине не попадают в парламент". "То есть на самом деле что делает Россия? Берет эти микроскопические определенные инициативы, которые существуют в Украине, раздувает их до макромасштабов для того, чтобы представить якобы какую-то угрозу нацизма из Украины, таким образом оправдать свою борьбу против Украины. К сожалению, это работает", -подытожил Вятрович.