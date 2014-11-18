Как "киборги" обогреваются и готовят еду в терминале аэропорта (фоторепортаж)

14:14, 18 ноября 2014
Общество
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Один из защитников аэропорта Донецка Василий Головещенко ("Позывной Маршал") выложил новые фотографии быта украинских "киборгов" в Facebook.

На фотографиях можно увидеть разрушенное здание терминала аэропорта, в котором живут силовики.

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