Без оккупированного Крыма украинцев осталось 42 миллиона – Госстат

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

За месяц количество украинцев уменьшилось на 3,67 тыс. человек. В итоге численность постоянного населения Украины на 1 октября 2014 составила 42,804 млн человек.

Естественное сокращение населения Украины в январе-сентябре нынешнего года дошло до 118 т. человек. Коэффициент естественного сокращения населения - 3,7 на тысячу жителей Украины.

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При этом за январь-сентябрь текущего года в Украине родились 355,1 тыс. детей, умерло - 473,2 тыс. граждан.

В Украине оказалась самая высокая смертность в Европе из расчета на 100 000 населения, и 2-е место в мире по уровню смертности.

Пиком численности населения Украины был 1993 год, когда количество граждан Украины составило 51,8 млн человек, породив слоган "Нас 52 миллиона".