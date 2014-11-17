Без оккупированного Крыма украинцев осталось 42 миллиона – Госстат
Численность населения Украины без учета оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя по состоянию на начало октября составила 42,8 млн человек.
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
За месяц количество украинцев уменьшилось на 3,67 тыс. человек. В итоге численность постоянного населения Украины на 1 октября 2014 составила 42,804 млн человек.
Естественное сокращение населения Украины в январе-сентябре нынешнего года дошло до 118 т. человек. Коэффициент естественного сокращения населения - 3,7 на тысячу жителей Украины.
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При этом за январь-сентябрь текущего года в Украине родились 355,1 тыс. детей, умерло - 473,2 тыс. граждан.
В Украине оказалась самая высокая смертность в Европе из расчета на 100 000 населения, и 2-е место в мире по уровню смертности.
Пиком численности населения Украины был 1993 год, когда количество граждан Украины составило 51,8 млн человек, породив слоган "Нас 52 миллиона".