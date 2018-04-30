Правозащитники попали к узнику оккупантов Абдуллаеву: его перевели в медсанчасть СИЗО - жена

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Абдуллаев находится в критическом состоянии.

Сегодня одного из фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Узеира Абдуллаева перевели в медсанчасть СИЗО Симферополя.

Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на жену арестованного Феру Абдуллаеву.

«Я только что приехала из СИЗО, где члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии – Ред.) настояли на том, чтобы зайти к Узеиру. Им это удалось. По результатам их посещения, мужа перевели в медсанчасть СИЗО», – рассказала она на заседании общественного объединения «Крымская солидарность».

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Ранее мать арестованного Диляра Абдуллаева сообщила, что у ее сына несколько дней держится высокая температура, опухла и отекла нога, он испытывает сильные боли. По ее словам, эти признаки могут свидетельствовать о заражении крови.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар: Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов. Их обвинили в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

27 апреля 2018 года суд отклонил апелляции защиты фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» на продление им меры пресечения. Таким образом, они останутся в СИЗО до 11 июня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, в МИД Украины заявили, что Абдуллаев находится в критическом состоянии и требовали допустить к нему украинских врачей.