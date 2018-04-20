На сбежавшую в Россию украинскую певицу во время концерта набросился поклонник (видео)

10:09, 20 апреля 2018
Общество
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Об этом сообщает российское издание "СтарХит".

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Во время исполнения песни "Медленно" на сцену к Лорак неожиданно выбежал молодой человек, стоявший в первом ряду. Парень так прижался к певице, чтобы сделать селфи, что едва не сбил ее с ног. Охранник звезды схватил поклонника за руку и вывел со сцены.

Ани Лорак в это время сделала вид, что ничего не происходит, и просто продолжала петь.

Один из охранников кинулся за парнем, который все-таки успел сделать заветный кадр на одной сцене со звездой. Ани, которая всегда внимательно относилась к фанатам, даже помогла молодому человеку, придержав его руку. Парень остался в восторге от теплой реакции звезды.

Как сообщал УНИАН, поющую в России Ани Лорак снова обвинили в плагиате.

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Теги: #Ани Лорак в России#певица Ани Лорак