В Харьковской области задержали бойцов батальона "Киев-2" с 12 кг марихуаны

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

По ее сведениям, прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупных размерах). Следствие продолжается.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, на блокпосту в Изюмском районе Харьковской области правоохранители задержали бойцов батальона «Киев-2», которые везли с зоны проведения антитеррористической операции 12 килограммов марихуаны.

Сейчас наркотики изъяты и направлены на соответствующее исследование к экспертам-криминалистам. Для установления всех обстоятельств происшествия два пассажира автомобиля задержаны.