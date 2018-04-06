Христиане восточного обряда отмечают Страстную пятницу (фоторепортаж, видео)

Сегодня в Иерусалиме все дороги ведут к Храму Гроба Господня.

6 апреля христиане восточного обряда отмечают Страстную пятницу. Главным обрядом этого дня является вынос плащаницы, которая символизирует страдания распятого на кресте Иисуса.

В Украине верующие собираются на службу только к вечеру. Со вчерашнего вечера Иерусалим – это сплошной крестный ход. Полиция делает все, чтобы один крестный ход не мешал другому. Верующие обязательно "стримят" все в соцсети.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу. В этот день христиане мира вспоминают о смерти Христа, а также страдания, которые ему пришлось перенести, чтобы спасти человечество.

Великая пятница - день строгого поста в христианстве. Верующие полностью отказываются от пищи до момента вынесения плащаницы в храм, а с этого момента разрешается только вода и хлеб.

Считается, что нельзя работать на земле и по дому. Шумные застолья исключены. Если на Страстную пятницу выпал день рождения или другой семейный праздник, празднование лучше перенести на другой день.

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться – считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет.