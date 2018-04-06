В городке под Киевом люди вынуждены ходить по трассе из-за заброшенного подземного перехода (видео)

15:02, 06 апреля 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Люди жалуются, что подземный переход в поселке Глеваха на трассе Киев-Одесса такой запущенный, что им приходится перебегать по проезжей части.

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Сетуют на местную власть. Та в свою очередь указывает на Укравтодор. Деньги, говорят, выделяют, а вместо ремонта по переходу только мусор вывезли.

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Теги: #Трасса Киев-Одесса#переходы