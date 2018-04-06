В городке под Киевом люди вынуждены ходить по трассе из-за заброшенного подземного перехода (видео)

Люди жалуются, что подземный переход в поселке Глеваха на трассе Киев-Одесса такой запущенный, что им приходится перебегать по проезжей части.

В Глевахе люди вынуждены ходить по трассе из-за заброшенного подземного перехода. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Люди жалуются, что подземный переход в поселке Глеваха на трассе Киев-Одесса такой запущенный, что им приходится перебегать по проезжей части. Читайте такжеНа трассе под Киевом произошло масштабное ДТП - образовались километровые пробки (фото, видео) Сетуют на местную власть. Та в свою очередь указывает на Укравтодор. Деньги, говорят, выделяют, а вместо ремонта по переходу только мусор вывезли.

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