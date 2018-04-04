В Одессе на взятке задержали легендарного замдиректора КП "Побережье" (фото)

Замначальника коммунального предприятия систематически требовал от предпринимателей деньги за предоставление разрешения на уличную торговлю.

В Одессе при получении от предпринимателя взятки в размере $4 тыс. задержан заместитель начальника коммунального предприятия (КП) «Побережье».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 3 апреля сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками регионального управления СБУ разоблачили одного из руководителей коммунального предприятия «Побережье» Одесского городского совета.

«Один из руководителей «Побережья» требовал и получил от предпринимателя $4 тыс. за предоставление разрешительной документации на осуществление уличной торговли», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством").

В Управлении СБУ в области уточнили, что разоблачен заместитель начальника коммунального предприятия.

«Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически требует деньги от предпринимателей за согласование разрешительных документов на осуществление торговли в городах отдыха на побережье Одессы. «Расценки» составляли от полутора тысяч долларов за каждое торговое место», - сообщили в управлении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении очередной взятки в $4 тыс. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

По данным «Думской», в руки СБУ попался не кто-нибудь, а сам Александр Парайло, бывший директор КП «Ланжерон», который сейчас занимает должность замдиректора КП «Побережье». Парайло работает в этой сфере с 1999 года, его назначил командовать Ланжероном еще Руслан Боделан. С тех пор коммунальщик стал собственником нескольких заведений на этом пляже, записанных, правда, на жену.

Все были построены с нарушением закона в годы, когда Александр Парайло возглавлял КП. Самое большое - отель-ресторан «Мираж», расположенный прямо над пляжем.