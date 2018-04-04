"Прощай, немытая Россия": Афанасьев вспомнил, как они с Солошенко покидали Москву

"Он сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем - гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым", - написал Афанасьев.

Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко. Геннадий Афанасьев вспомнил, как они с Солошенко покинули Россию.

Об этом он написал в Facebook. Он напомнил, что Солошенко попал в русский плен в свои 74 года.

"Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью.Достойно. Из-за полученных травм и болезней нас тогда освободили, но все это не прошло мимо... Он сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем - гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как взлетая над проклятой Москвой он кричал: "Прощай, немытая Россия", - написал Афанасьев.

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Ранее стало известно, что умер освобожденный из России политзаключенный Юрий Солошенко. Юрий Солошенко умер на 76 году жизни, у него было онкологическое заболевание.