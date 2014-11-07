Из зоны АТО выехало более 400 тыс. человек - вице-премьер
02:55, 07 ноября 2014Общество
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В регионах Украины находится 400 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса.
Reuters
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Сыч в эфире телеканала 24 в четверг, 6 ноября.
"Динамика остается сильной – более 400 тысяч человек на сегодня временно перемещенные по Украине. Динамика также показывает, что небольшая часть из них еще пытается вернуться на те территории, откуда они прибыли", - отметил Сыч.
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Он отметил, что также уменьшилось число беженцев из зоны АТО, выезжающих на территорию России.
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