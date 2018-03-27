Диспетчеры, которые не отвечают: журналисты узнали, на что тратятся деньги киевлян (видео)

18:30, 27 марта 2018
Общество
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Кадр из видео программы "Деньги"

В 2017 году на эти службы киевская власть выделила 33 миллиона гривень, в 2018 году - 47 миллионов. "Они просто собирают деньги, по сути ни за что не отвечают", - утверждает экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

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Теги: #Киев#коммунальщики