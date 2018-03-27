Диспетчеры, которые не отвечают: журналисты узнали, на что тратятся деньги киевлян (видео)

Журналисты узнали, как работают диспетчерские службы, и куда исчезают выделенные на них деньги.

"Типичная ситуация - свет внезапно пропал. Попробуем позвонить в диспетчерскую и оставить заявку. За 10 минут для нас не нашлось свободного оператора. При этом, на услуги диспетчеров только в Шевченковском районе в этом году выделили более 4,5 миллиона гривень", - говорится в сюжете программы "Деньги".

В 2017 году на эти службы киевская власть выделила 33 миллиона гривень, в 2018 году - 47 миллионов. "Они просто собирают деньги, по сути ни за что не отвечают", - утверждает экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.