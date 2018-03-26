Польша получит от Украины тысячи документов о "польской операции" НКВД

В Варшаве Институт национальной памяти Польши и три украинских областных архива подпишут договоры о сотрудничестве.

Институт национальной памяти (ИНП) Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах, когда на территории Советского Союза были убиты по меньшей мере 111 тыс. поляков.

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Сегодня в Варшаве состоится подписание договоров о сотрудничестве. Польский ИНП получит документы из Государственных архивов Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей, передает Польское радио.

Президент ИНП Польши Ярослав Шарек сказал, что полученные документы напомнят о забытых жертвах этого преступления. Он добавил, что благодаря этим документам, можно будет узнать, прежде всего, тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры. «Самое важное – вытащить этих людей из небытия и показать механизм этого преступления», - подчеркнул президент ИНП Польши.

По словам Шарека, эта инициатива – это большой успех Института национальной памяти. Он добавил, что это показывает деятельность ИНП в различных сферах. Как подчеркнул председатель ИНП, несмотря на тяжелые отношения с Украиной по другим вопросам, в научной сфере эти отношения продолжаются и развиваются.

Подписанию договоров будет предшествовать пресс-конференция с участием президента ИНП и директоров украинских архивов. Задача проекта – оцифровка архивных документов из фондов украинских архивов относительно политических репрессий против поляков на территории современной Украины в первой половине X века.

Во время «польской операции» были убиты и депортированы, в частности, члены Польской военной организации, солдаты, которых взяли в плен во время польско-большевистской войны, жители бывших территорий Речи Посполитой, оказавшихся в границах Советского Союза в результате Рижского мирного договора, бывшие деятели Польской социалистической партии, учителя и священники.